В Саранске "Мерседес" сбил халатного школьника

Школьник из Саранска попал под колеса иномарки. Инцидент произошел на улице Гагарина в столице РМ.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, учащийся 8-го класса переходил дорогу в неположенном месте, что завершилось для него большими неприятностями - на юношу наехал "Мерседес". Водитель иномарки пытался затормозить, но расстояние между машиной и пешеходом было слишком маленьким. Наезда избежать не удалось

В результате юношу с перелом ключицы госпитализировали. Водитель трезв.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз призывают пешеходов к внимательности и соблюдению ПДД.

Источник: gibdd.ru/r/13