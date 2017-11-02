Перед стартом ЧМ-2018 на "Мордовия Арене" планируют провести матч сборной России

Стадион "Мордовия Арена" до старта чемпионата мира 2018 года примет несколько спортивных соревнований. Как сообщили в Минспорта РМ, города-организаторы должны обеспечить проведение не менее трех событий для проверки стадиона.

На рабочей встрече представителей Минспорта РМ с гендиректором РФС Александром Алаевым рассматривалась возможность проведения на стадионе в Саранске в апреле-мае следующего года матчей сборных РФ. Это может быть матч мужской или женской юниорской, молодежной или взрослой команды России.

Также прорабатывается вариант проведения на "Мордовия Арене" матча ПФЛ с участием ФК "Мордовия".

Источник: mordovia-sport.ru