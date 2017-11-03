"Мордовия" повторно обыграла "Челны" и выиграла первый круг Первенства ВХЛ

Хоккеисты "Мордовии" выиграли второй матч у "Челнов" в рамках Первенства ВХЛ. Встреча прошла в Набережных Челнах и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

Как и в первом матче, "Мордовия" открыла счет довольно рано – на 5-й минуте. Однако на этот раз гости из Саранска позволили "Челнам" лишь раз сравнять счет, после чего забили еще два гола. Третий период начался с гола "Челнов", после чего счет стал 3:2 в пользу гостей. Однако два последних слова остались за подопечными Юрия Воробьева.

Благодаря этой победе "Мордовия" стала единоличным лидером турнирной таблицы после первого круга.

"Челны" – "Мордовия" - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Шайбы:

0:1 – Нефедов (Субботин, Цыпнятов) (04:17)

1:1 – Иванов (18:49)

1:2 – Петраков (Скатов, Швейкин) (24:08) (больш.)

1:3 – Саразов (Дубинин, Абозин) (32:45)

2:3 – Файзуллин (Исмайлов, Туканов) (42:24)

2:4 – Медведев (Ахметзянов, Бадрутдинов) (54:44)

2:5 – Абозин (58:58) (ПВ) (меньш.).