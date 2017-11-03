Юрий Воробьев: "Челнам" не хватило удачи

Главный тренер "Мордовии" Юрий Воробьев подвел краткий итог двух матчей с "Челнами" в рамках Первенства ВХЛ. Встречи завершились со счетами 5:4 и 5:2 в пользу подопечных Воробьева. Благодаря этому "Мордовия" выиграла первый круг чемпионата.

"На мой взгляд, получились две равные игры и по напряжению, и по самоотдаче. Хозяевам не хватило удачи. Наверное, на результате сказалось и то обстоятельство, что наша команда чуть опытнее. Счет второй встречи говорит о нашей уверенной победе, но на самом деле болельщики видели – все решилось опять же в концовке.

Турнирная таблица показывает, что явного лидера нет. Чемпионат проходит интересно. Тот же "Ростов" буксует в каких-то моментах. Лично мне понравился Курган – очень интересная команда. Радует, что интриги в турнире стало больше", - сказал Воробьев.

Источник: hcmordovia.ru