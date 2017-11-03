Дзюдоист из Мордовии отобрался на первенство России

В спорткомплексе "Планета спорта" в городе Сасово Рязанской области прошли открытые всероссийские соревнования Общества "Динамо" по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященные памяти капитана милиции В.Н. Андреева, погибшего при исполнении служебного долга.

В турнире принимало участие более ста спортсменов из 19 регионов России, в том числе из Мордовии. Турнир был отборочным на первенство Российской Федерации до 21 года, путевки получили обладатели первых и вторых мест на состязаниях.

19-летний Чимит Ондар из Мордовии выиграл "серебро" в весовой категории 66 килограмм, тем самым получив путевку на первенство РФ по дзюдо, которое пройдет с 22-27 ноября в Иркутске.

Ранее сообщалось, что ходоки Широбоков и Пономарева стали триумфаторами Кубка Елены Лашмановой.

Источник: "Известия Мордовии".