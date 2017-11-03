Главный тренер ХК "Челны": В матчах с "Мордовией" допускали глупые ошибки

Главный тренер ХК "Челны" Айдар Мусакаев прокомментировал поражения от "Мордовии" (4:5 и 2:5) в матчах Первенства ВХЛ.

"Получились неплохие игры. К сожалению, не хватает нам опыта, мастерства, мудрости в некоторых игровых отрезках. В первом матче, выигрывая со счетом 4:2, совершали глупые ошибки, сегодня также их допускали. Может, волнение излишнее появилось, учитывая, что команда в последних встречах терпит поражения.

Если в прошлом сезоне у нас была лидирующая пятерка, которую мы выпускали, и она выполняла задачу, то теперь ее нет. Надеюсь, в течение сезона мы решим эту проблему. В то же время у меня нет особых претензий к ребятам по поводу самоотдачи, но хромает реализация моментов", - сказал наставник "Челнов".

Источник: hcmordovia.ru