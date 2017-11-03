Футболисты и тренеры "Мордовии" облагородили территорию тренировочной базы

Представители ФК "Мордовия" приняли участие в благоустройстве территории тренировочной базы. В рамках мероприятия игроки, тренерский штаб и администрация клуба посадили декоративные кустарники.

"Сделали хорошее дело − облагородили территорию базы. В команде много молодых футболистов, возможно, кто-то из них сейчас посадил своё первое дерево. Я благодарю всех, кто принял участие в этом мероприятии. Продолжаем готовиться к игре в Тольятти", - сказал наставник "Мордовии" Марат Мустафин.

В свою очередь, полузащитник команды Денис Соболев отметил, что такие мероприятия сплачивают коллектив.

"Получилось очень красиво. В дальнейшем планируем провести подобную акцию и на участках города", - сказал Соболев.

Источник: fc-mordovia.ru