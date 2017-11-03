В Мордовии "Талина" реализует два новых крупных проекта

Глава Мордовии Владимир Волков и президент группы компаний "Талина" Виктор Бирюков провели рабочую встречу. В рамках переговоров они обсудили вопросы перспективного развития предприятий холдинга в республике, сообщает пресс-служба главы РМ.

Виктор Бирюков рассказал, что в настоящее время холдинг занимает второе место в России по продажам колбасных изделий. Продукция мордовского предприятия продается в 58 регионах страны.

"Перерабатывающие предприятия Мордовии догнали по объемам крупную промышленность, и это произошло благодаря масштабной модернизации производства. Большинство предприятий в республике работает на самом современном оборудовании, внедряет лучшие мировые технологии", - подчеркнул Владимир Волков.

Виктор Бирюков также поведал, что в Ковылкинском районе активно идут работы по третьей очереди Мордовского племенного центра. Запустить производство должны осенью 2018 года. Кроме того, в 2019-2020 годах в Торбеевском районе должен быть завершен проект по модернизации и наращиванию мощностей мясокомбината.

Глава Мордовии также напомнил о важности увеличения численности хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Источник: e-mordovia.ru