В Мордовии 11 водителей отправились в колонию за пьяное вождение

В Мордовии за 10 месяцев этого года возбуждено более трехсот уголовных дел в отношении шоферов, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Среди них немало тех, в чьей биографии уже есть 3-4 судимости по данной статье уголовного кодекса. Нужно отметить, что в списке рецидивистов значатся 2 автоледи.

Согласно сведениям республиканской Госавтоинспекции, чаще всего в категорию злостных нарушителей попадают собственники отечественных автомобилей без постоянного места работы.

Отмечается, что только одиннадцать жителей республики отправились в колонию за неоднократное управление автотранспортным средством в пьяном виде. Чаще всего - в 80% случаев, в отношении злостных нарушителей суды ограничиваются наказаниями в виде штрафов, обязательных либо принудительных работ. Реже – условными сроками. При этом показатели по пьяным автовладельцам в Мордовии и в России в целом остаются довольно высокими.

В связи с этим МВД России вышло в Госдуму с предложениями об очередном ужесточении наказания по таким уголовным делам.

Источник: 13.мвд.рф