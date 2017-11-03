В Мордовии семьи с детьми-инвалидами получат льготу на транспортный налог

В ходе работы семнадцатой сессии Государственного Собрания РМ 6 созыва было принято решение о том, что семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, получат льготу на транспортный налог.

Депутаты внесли изменения в определенные региональные законы о налогах. В связи с поручением главы РМ была установлена льгота по транспортному налогу для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Льгота распространяется в отношении транспортных средств мощностью до 150 лошадиных сил.

Всего было рассмотрено семнадцать вопросов, которые имеют важное социально-экономическое значение.

Источник: "Известия Мордовии".