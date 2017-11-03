Владимир Волков: Образование в Рузаевке ТОСЭР поможет стабилизировать ситуацию в Мордовии

На сессии Государственного Собрания РМ 6 созыва депутаты приняли региональный проект закона, который предусматривает налоговые льготы и преференции резидентам территории опережающего социально-экономического развития.

Так, на протяжение 5 лет для инициативного бизнеса, который придет в Рузаевку, размер ставки налога на прибыль не будет превышать 5%, а следующие 5 лет – 10%. Вдобавок предполагается освобождение резидентов ТОСЭР от налога на собственность.

По словам Владимира Волкова, образование в Рузаевке территории опережающего социально-экономического формирования имеет большое значение для целой республики. Создание ТОСЭР не только лишь поможет стабилизировать ситуацию в Рузаевке, однако и активизирует создание агломерации Рузаевка-Саранск. В ближайшие 3-4 года сюда планируется привлечь свыше десяти миллиардов рублей инвестиций, построить большие инновационные предприятия и улучшить малый бизнес.

Источник: "Известия Мордовии".