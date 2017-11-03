Авиакомпания "Сибирь" откроет полеты из Москвы в Саранск в конце марта

С 25 марта 2018 года авиакомпания "Сибирь" намерена открыть рейсы из Москвы в Саранск. Линия будет обслуживаться ежедневно на самолете Embraer 170, сообщает компания "Авиалинии Мордовии".

Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) будет осуществляться в 18:00, прибытие в Саранск - в 19:30. Обратное отправление - в 20:10, прилет в Москву - в 21:40.

Минимальная стоимость билета в одну сторону из Москвы в Саранск без возможности бесплатного провоза багажа — 2800 рублей, с багажом – 3300 рублей.

Отметим, что на сегодняшний день авиалиния Москва – Саранск не обслуживается ни одной авиакомпанией.

Источник: "Авиалинии Мордовии"