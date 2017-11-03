Новые сотрудники УФСИН Мордовии и молодые кадеты приняли присягу

В Мордовии вновь принятые на службу сотрудники УФСИН республики и учащиеся кадетского класса приняли присягу. Торжественное мероприятие состоялось в канун празднования Дня народного единства в Мемориальном музее в Саранске.

Присягу в этот день принимали девять молодых сотрудников, которые поступили на службу в различные подразделения уголовно-исполнительной системы РМ, а также шесть учащихся кадетского класса. На мероприятии присутствовали многие высокопоставленные гости.

Приветствовал молодое пополнение заместитель начальника УФСИН по РМ Сергей Забайкин. Он отметил, что принятие присяги – торжественный и волнующий момент в жизни сотрудника ФСИН России. С напутственными словами к молодежи также обратились гости мероприятия, сказав немало теплых слов.

Источник: "Известия Мордовии".