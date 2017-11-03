В Саранске задержали стрелка, устроившего стрельбу в общежитии

В Саранске правоохранители задержали преступника, устроившего стрельбу в общежитии на юго-западе города.

Сообщается, что сообщение о ЧП поступило в полицию 1 ноября около 22:00. Испуганная женщина заявила, что в общий коридор ворвался мужчина и стал угрожать ей убийством. А чтобы она в этом не сомневалась, выстрелил из оружия в потолок. Уже после этого стрелок исчез в неизвестном направлении.

Прибывшие на место стражи порядка отыскали оружие под лестницей. Согласно внешним признакам пистолет предназначен для стрельбы шумовыми патронами.

Приметы злоумышленника были переданы абсолютно всем патрульным нарядам вневедомственной охраны. Менее чем через час он был задержан возле одного из зданий на улице Республиканской и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: "Известия Мордовии".