Подведены итоги Месячника пожилых людей в Мордовии

Итоги Месячника пожилых людей подвели в Саранске. В течение последнего месяца было проведено множество акций, направленных на поддержку старшего поколения.

Так, на предприятия Саранска Комплексный центр соцобслуживания отправил письма с просьбой оказать помощь ветеранам производства. В итоге 258 человек получили помощь общей суммой 217 тысяч рублей.

Помимо этого были проведены акции "Теплые окна" и "Творить добро". В домах у 120 одиноких пенсионеров были вымыты и утеплены окна. В ходе акции "Добрый парикмахер" нескольким пенсионерам и инвалидам сделали бесплатные стрижки. Пенсионеры Октябрьского района Саранска бесплатно получили небольшой запас овощей.

Для 597 пожилых людей были проведены консультации в решении социально-правовых вопросов.

Кроме того, Месячник подарил пожилым людям возможность праздничного общения. Для представителей старшего поколения были организованы концерты, литературные вечера и вечера-чествования, чаепития.

Источник: "Известия Мордовии".