Автомобильные аферисты из Пензенской области наживались на страховых компаниях Мордовии

В Пензенской области раскрыто крупное мошенничество в сфере автострахования. Жертвами аферистов стали в том числе и жители Мордовии.

Как сообщили в МВД по Пензенской области, задержанные преступники покупали элитные иномарки и инсценировали ДТП в родном регионе и Мордовии. Сообщники по очереди выступали в качестве жертвы и потерпевшей стороны.

Совершив подставу, мошенники вызывали сотрудников ГИБДД. Инспекторы оформляли необходимые бумаги, и мошенники обращались в страховые компании. В общей сложности мошенники "нагрели руки" на сумму около 10 млн рублей.

На данный момент задержано 14 участников группы, в том числе организаторы.

Источник: МВД по Пензенской области