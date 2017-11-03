Глава Мордовии провел рабочую встречу с начальником УФСИН России по РМ

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСИН по РМ Леонидом Мустайкиным, который занял этот пост лишь 2 месяца назад. Стороны обсудили вопросы взаимодействия республиканских органов исполнительной власти и федерального ведомства.

Леонид Мустайкин отметил, что обстановка в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики остается контролируемой и стабильной, проинформировал о результатах производственно-хозяйственной деятельности. По его словам, за 9 месяцев 2017 года объем выпуска товарной продукции вырос на 14% и составил 750 миллионов рублей.

В ходе рабочей встречи рассматривались вопросы создания новых видов производств в исправительных учреждениях и обеспечения их заказами.

Источник: e-mordovia.ru