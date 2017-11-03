На завершение строительства автодороги "Обход Саранска" Мордовии выделят 300 млн рублей

Министр финансов Мордовии Алексей Симонов в рамках 17-й сессии Госсобрания РМ выступил с докладом по поводу республиканского бюджета на текущий год и плановый период ближайших двух лет.

"Мордовия дополнительно получит 320 млн рублей, 300 из которых пойдут на завершение строительных работ автодороги "Обход Саранска", - пояснил Алексей Симонов.

Кроме того, поступления из федерального бюджета позволят внедрить в общеобразовательных организациях современную систему мониторинга здоровья. На эти цели уйдет 4,7 млн рублей. Кроме того, 4,5 миллиона будет потрачено на обеспечение льготными лекарствами и лечебным питанием детей-инвалидов.

На развитие муниципального образования предусмотрено 223 млн рублей. Социальное обеспечение населения обойдется казне еще в 222 млн.

Источник: "Известия Мордовии".