Саранск готовится принять Кубок России по акватлону

В ближайшее воскресенье, 5 ноября, в Саранске пройдет Кубок России по акватлону (борьба в ластах под водой). Участниками турнира станут спортсмены из Мордовии, Чувашии, Татарстана, а также Московской, Тульской и Нижегородских областей.

Параллельно в это же время состоятся чемпионат и первенство Мордовии по данному виду спорта. Бороться за медали будут более 100 спортсменов. По словам организатором, участвовать будут и совсем юные атлеты, которым едва исполнилось 7 лет.

4 ноября в плавательном бассейне пройдут республиканские соревнования по плаванию в ластах. В тот же день вечером запланированы заплывы спортдайверов.