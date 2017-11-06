В Мордовии посмотрели и обсудили фильм Владимира Соловьева "Президент"

В Республиканском краеведческом музее им. И.Д. Воронина состоялся показ фильма "Президент". Кинокартина снята известным публицистом и телеведущим Владимиром Соловьевым. Молодые активисты Саранска не только с удовольствием посмотрели документальное кино, но и приняли активное участие в его обсуждении.

Активисты поговорили о личностных и профессиональные качествах Владимира Путина, о направлениях развития страны, утвержденных президентом в начале его президентской деятельности, а также об ожиданиях избирателей в период проведения выборов президента РФ в 2000 году и поэтапном разрешении многих социальных и политических проблем.

В роли экспертов выступили руководители и представители молодежных общественных движений и организаций, преподаватели истории и права.

Источник: "Известия Мордовии".