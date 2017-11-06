Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое состоялось в минувшую пятницу в Москве. Заседание прошло под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, сообщает пресс-служба главы РМ.

В ходе заседания обсуждались вопросы укрепления финансового положения территорий. В том числе речь шла о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, стимулировании роста доходов региональных бюджетов, а также условиях предоставления межбюджетных трансфертов в 2018 году.

Источник: e-mordovia.ru