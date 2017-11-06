В Мордовии лишенные прав водители не торопятся сдавать удостоверения

В республике лишенные прав шоферы не торопятся расставаться с документами.

По словам представителей республиканской Госавтоинспекции, почти треть лишенных прав шоферов в Мордовии уклоняются от сдачи водительского удостоверения. Также в ведомстве сообщили, что республике 830 автомобилистов не сдали документы, из которых более 300 таких нарушителей живут в Саранске.

В Госавтоинспекции Мордовии напомнили, что отсчет срока, на который водителя лишают прав, начинается только лишь с момента сдачи удостоверения. Уклоняясь от данной обязанности, владельцы автомобилей сами себе увеличивают срок наказания.

Источник: 13.мвд.рф