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Владимир Волков поздравил победителя Мировой астрономической олимпиады Сулеймана Казимова

Владимир Волков поздравил победителя Мировой астрономической олимпиады Сулеймана Казимова

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил студента Республиканского лицея для одаренных детей Сулеймана Казимова, который выиграл XII Мировую астрономическую олимпиаду в Китае. Полный текст поздравления опубликован на сайте главы РМ.

"В упорной и бескомпромиссной борьбе ты продемонстрировал упорство и силу характера, убедительно зарекомендовал себя высокообразованным, волевым, стремящимся к успеху человеком. Именно такие молодые и творчески мыслящие люди сегодня особенно необходимы Мордовии и России. Мы делаем все возможное для поддержки талантливых ребят, потому что именно вашему поколению предстоит строить будущее республики и страны.

Большой вклад в это достижение внесли наставники: преподаватели астрономии и физики Юрий Сергеевич Синицын, Виталий Васильевич Радайкин и весь педагогический коллектив лицея.

Престижная награда мирового научного форума подтверждает, что в республике умеют работать с талантливыми молодыми людьми, а уровень и качество образования становятся все более привлекательным для школьников из других регионов России", - говорится в тексте поздравления.


Источник: e-mordovia.ru