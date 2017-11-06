Владимир Волков поздравил победителя Мировой астрономической олимпиады Сулеймана Казимова

Глава Мордовии Владимир Волков поздравил студента Республиканского лицея для одаренных детей Сулеймана Казимова, который выиграл XII Мировую астрономическую олимпиаду в Китае. Полный текст поздравления опубликован на сайте главы РМ.

"В упорной и бескомпромиссной борьбе ты продемонстрировал упорство и силу характера, убедительно зарекомендовал себя высокообразованным, волевым, стремящимся к успеху человеком. Именно такие молодые и творчески мыслящие люди сегодня особенно необходимы Мордовии и России. Мы делаем все возможное для поддержки талантливых ребят, потому что именно вашему поколению предстоит строить будущее республики и страны.

Большой вклад в это достижение внесли наставники: преподаватели астрономии и физики Юрий Сергеевич Синицын, Виталий Васильевич Радайкин и весь педагогический коллектив лицея.

Престижная награда мирового научного форума подтверждает, что в республике умеют работать с талантливыми молодыми людьми, а уровень и качество образования становятся все более привлекательным для школьников из других регионов России", - говорится в тексте поздравления.

Источник: e-mordovia.ru