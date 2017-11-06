Футболисты "Мордовии-2009" выиграли бронзу на Кубке Казани

В Казани завершился открытый Кубок города по футболу. Соревнования проходили в манеже при стадионе "Центральный".

Честь Мордовии отстаивали юные футболисты 2009 г.р. Подопечные Алексея Федюнина и Александра Корнеева уверенно выиграли свою группу, одержав 5 побед в 5 матчах, однако в полуфинале уступили будущему чемпиону – московскому "Чертаново" (2:3).

В матче за третье место мордовские футболисты взяли реванш, разгромив самарские "Крылья Советов" – 7:2. Таким образом, представители региона-13 завоевали бронзовые медали.

Добавим, что в финале футболисты "Чертаново" обыграли казанский "Рубин" – 2:1.

Источник: "Известия Мордовии".