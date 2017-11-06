Жительница Саранска лишилась 10 тысяч рублей, пытаясь купить обувь на "Авито"

Пенсионерка из Саранска стала жертвой интернет-мошенников. Аферисты нашли свою жертву на сайте "Авито".

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, преступники разместили объявление о продаже обуви по выгодной цене. Пострадавшая заинтересовалась данной информацией и связалась с продавцом. Тот пообещал снять объявление с сайта, если гражданка перечислит 100% предоплаты в размере 10 тысяч рублей. Женщина выполнила условие, но товар так и не получила.

После этого дама поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Сотрудники полиции рекомендуют жителям Мордовии быть бдительными и не доверять интернет-объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты за товар.

Источник: 13.мвд.рф