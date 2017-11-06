В Музее Эрьзи пройдет "Щедрый вторник"

В среду, 8 ноября, для своих посетителей Музей им. Эрьзи устроит "Щедрый вторник".

Сообщается, что на площадке виртуального филиала Русского музея гостям продемонстрируют фильм "Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи".

То есть публика окажется в гуще событий 1917 года путем погружения в живописные картины Бориса Кустодиева "Праздник в честь 2-го конгресса Коминтерна 19 июля 1920 года. Демонстрация на площади Урицкого" (1921) и Василия Купцова "АНТ-20 "Максим Горький" (1934), которые сюжетно связаны с главной площадью Петербурга.

В фильме не только лишь подробно повествуется история создания данных произведений, однако демонстрируются кадры документальной хроники 1920-1930-х годов, произведения живописцев и графиков, работавших в это же время. И самое увлекательное - нынешняя компьютерная мультипликация дает возможность нам "войти в картину" и переместиться в далекое прошлое.

Источник: "Известия Мордовии".