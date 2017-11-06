Для пожилых жителей Саранска провели автобусную экскурсию

Администрация Саранска организовала для пожилых жителей города автобусную экскурсию по достопримечательностям города. Мероприятие прошло в рамках месячника пожилых людей.

"В Саранске ветераны делятся на две категории - активные и не очень. Участие в автобусной экскурсии с удовольствием приняли активные пенсионеры. Город непрерывно строится, появляются новые дома, здания, целые улицы! Конечно, нашим бабушкам и дедушкам хочется посмотреть на обновленный Саранск, город, которые когда-то они строили и восстанавливали, а здоровье уже не позволяет самостоятельно увидеть родной город", - рассказали в администрации.

Отмечается, что проведенная экскурсия существенно подняла настроение пожилым гражданам, которые увидели, как преображается город в рамках подготовки к ЧМ-2018.

Источник: adm-saransk.ru