В Саранске собирают гуманитарную помощь для женщин в трудной жизненной ситуации

В Саранске продолжается сбор помощи для беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Центр гуманитарной помощи оказывает постоянную помощь нуждающимся мамам и беременным женщинам. Зачастую молодые матери могут полагаться только лишь на помощь Центра, им некуда больше обратиться. Сотрудники Центра безвозмездно передают нуждающимся продукты питания и средства ухода за детьми, которые собирают жители Саранска.

Те, кто хочет оказать посильную помощь гуманитарному центру, находящемуся на ул. Кирова, д.63-Г, могут принести туда детское питание, молочные смеси, соки, фруктовое пюре, подгузники, детское мыло и порошок. Пригодятся юным мамам и продукты питания.

Источник: "Известия Мордовии".