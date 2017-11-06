Мордовию и Татарстан свяжет автобусный маршрут

Отныне из Саранска до Набережных Челнов ежедневно будет курсировать 18-местный "Мерседес-Бенц".

Из Саранска автобус будет отправляться в 9:30. По пути он сделает остановку в Казани (ориентировочное время 17:05), а потом отправится в Набережные Челны. Время прибытия по расписанию – 20:15. Назад микроавтобус отправится по этому же маршруту. Время отбытия из Набережных Челнов – 11:00, время прибытия в Саранск – 21:45.

Пробные рейсы показали, что этот маршрут весьма востребован у жителей двух республик. В случае, если в первый день было раскуплено 6 билетов, то в следующий раз набрался уже практически полный автобус. И перевозчик принял решение об обслуживании этого маршрута по ежедневному расписанию. В дальнейшем планируется пустить по нему большой комфортабельный автобус.

Источник: "Известия Мордовии".