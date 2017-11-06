Ковылкинские таланты покорили саранскую публику

Концертная программа "Шумбрат, Мордовия!" народных талантов Ковылкинского района, показанная на сцене РДК, порадовала фестивальную публику яркостью красок и творческим вдохновением.

В особенности удивил публику зажигательный танец "Дети Республики Шкид" в исполнении маленьких артистов группы "Каприз", которые вызвали шквал аплодисментов.

И среди вокалистов наравне со взрослыми блистали юные таланты. Уже не в первый раз участвующий в республиканском смотре школьник Никита Лапшенков вновь поразил зал красотой голоса и эмоциональной глубиной, спев "Гимн Федору Ушакову".

А веселые, разудалые, весьма жизненные и забавные частушки в исполнении Валентины Сурняевой "взорвали" смехом зал. Публика не хотела отпускать талантливую исполнительницу и ее аккомпаниатора Михаила Латышева.

На выставке декоративно-прикладного творчества ковылкинские умельцы показали богатство национальных костюмов и разнообразие бытовой утвари. Особенное внимание привлекло украшение конявкс, сделанное Зинаидой Кимеевой из бисера, нитей, ткани и шитья.

Источник: "Известия Мордовии".