"Мордовия" разгромила "Ладу" в Тольятти, Маркин оформил дубль

Футболисты саранской "Мордовии" одержали уверенную победу над тольяттинской "Ладой" в матче 17-го тура первенства ФНЛ в зоне "Урал-Приволжье". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Марата Мустафина.

Счет был открыт на предпоследней минуте первого тайма – отличился Маркин. Во второй половине "Мордовия" забила еще три безответных гола – они на счету того же Маркина, а также Мухаметшина и Астафьева.

"Лада-Тольятти" – "Мордовия" – 0:4 (0:1)

Голы: Маркин (44), Маркин (65), Мухаметшин (72, пен.), Астафьев (85).

"Мордовия" продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу в зоне "Урал-Приволжье", набрав 39 очков. Ближайший преследователь, "Волга", имеет в активе 34 очка и на один сыгранный матч больше.