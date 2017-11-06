Школьник из Мордовии выиграл международный фестиваль робототехники "РобоФинист"

В Санкт-Петербурге прошел международный фестиваль робототехники "РобоФинист". Участником мероприятия стал и представитель Мордовии Петр Бардин, который выиграл практическую олимпиаду по робототехнике.

"РобоФинист" – один из самых престижных фестивалей для юных робототехников в России, в котором приняли участие более 1000 ребят со всей страны. В его рамках прошли соревнования по 28 категориям, практические олимпиады, презентация работ, симпозиум по образовательной робототехнике, лекции и мастер-классы.

13-летний Бардин, представляющий мордовскую школу IT-разработчиков "Техноколледж", выставил на суд жюри в рамках практической олимпиады робота "Огурчик Рик". Данный робот способен и преодолевать лестницы, и легко проходить по замерзшему грунту и неровным поверхностям. В итоге команда Петра Бардина была признана лучшей с преимуществом в 40 очков.

Помимо практической олимпиады, Петр участвовал в свободной творческой категории. Проект команды Бардина – мобильный квест для культурных туристов "СССР: Собери Свою Собственную Россию" – занял второе место.

Источник: "Известия Мордовии".