Житель Саранска пойдет под суд за распространение порно-видео с несовершеннолетней

Житель Саранска пойдет под суд за увлечение социальными сетями и порнографическим видео. Мужчина обвиняется в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по РМ, 26-летний подозреваемый в ноябре 2016 года нашел во "ВКонтакте" видео с порнографическим изображением несовершеннолетней. После этого он скопировал файл, сохранил и разместил на своей странице под именем "Саша Кот".

Теперь за такие действия пользователю социальных грозит реальный срок – от 3 до 10 лет. Обвинительное заключение по делу уже утверждено, материалы переданы в суд.

Источник: prokrm.ru