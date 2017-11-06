Слет Российского движения школьников "В движении!" проходит в Ковылкинском районе

Активисты Российского движения школьников из Мордовии с пользой проводят осенние каникулы. Так, на базе детского санатория "Сосновый бор" в Ковылкинском районе проходит республиканский слет РДШ "В движении!".

В первый день мероприятия участники знакомились друг с другом и придумывали названия своих отрядов. Именно так появились "Заюшки-Мазаюшки" (1-й отряд), "MakerBotы" (2-й отряд), "Огурцы" (3-й отряд) и "Млечный путь" (4-й отряд).

На торжественном открытии слета ребята блеснули своими талантами. Активисты показывали зажигательные танцы, исполняли душевные песни и даже ставили театральную миниатюру.

Слет завершится в среду, 8 ноября. Школьников ждут дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги.

Источник: "Известия Мордовии".