В 2018 году в районах Мордовии будут активно строить водопроводы

В Саранске состоялась 17- сессия Госсобрания Мордовии, на которой был утвержден перечень предложений по наказам, рекомендованным к принятию на 2018 год. В списке первоочередных просьб граждан значится строительство и реконструкция водопроводов в различных населенных пунктах ряда районов региона-13.

Так, в Атюрьевском районе на следующий год приступят к прокладке водопровода в деревне Татарская Велязьма. Масштабное строительство затронет улицы Нагорная, Тукая, Мелиораторов, им. Героя Социалистического труда Маресиной. В Дубенском районе водопровод достроят в селе Чиндяново, а также в центральной части самого районного центра.

Источник: "Известия Мордовии".