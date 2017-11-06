Около межрайонной больницы в Краснослободске появилась новая парковка на 96 мест

Визит главы Мордовии Владимира Волкова в Краснослободск в августе этого года не прошел даром. Тогда местные жители высказали ему ряд просьб, одной из которых было строительство новой автомобильной стоянки возле межрайонной больницы.

Руководитель региона не пропустил эту просьбу мимо ушей. Всего через два месяца на территории лечебного учреждения появилась автомобильная парковка на 96 мест, из которых 7 предназначены для транспорта инвалидов.

В планах руководства республики и района - ремонт поликлиники и реконструкция местного медицинского училища.

Источник: "Известия Мордовии".