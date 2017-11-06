Сотрудники мордовского отряда "Поиск" побывали на слете Российского движения школьников

Представители мордовского отряда "Поиск" побывали в Ковылкинском районе, где продолжается республиканский слет Российского движения школьников. Гости рассказали школьникам о своей работе, показали солдатские вещи, найденные в ходе раскопок на местах боев времен Великой Отечественной войны, научили пользоваться металлоискателем.

Отметим, что слет будет продолжать работу до 8 ноября. В рамках мероприятия его участникам предстоит пройти игры на сплочение отрядов, на командообразование, веревочный курс. Также школьников ждут дискуссионные площадки, мастер-классы, тренинги.

Источник: "Известия Мордовии".