Ковылкинская школа имени Героя СССР Михаила Гуреева отметила свое 100-летие

В Мордовии произошло знаковое событие – свой 100-летний юбилей отметила Ковылкинская школа имени Героя Советского Союза Михаила Гуреева. Чтобы принять участие в торжествах, в учебное заведение съехались выпускники разных лет. Те, кто не смог приехать, напомнили о себе с помощью Интернета.

Многочисленных гостей встречали директор школы Наталья Карчина и школьники. В актовом зале играл духовой оркестр, на стендах были размещены архивные документы, альбомы, старые и современные фотографии – своеобразная летопись истории школы.

После мероприятий в школе праздник продолжился в районном ДК.

Источник: "Известия Мордовии".