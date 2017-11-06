В Мордовии в 2018 году будут активно модернизировать школы

В 2018 году в Мордовии станет больше современных школ. Об этом было сказано на очередной сессии Госсобрания РМ.

В рамках исполнения наказов избирателей совсем скоро начнется строительство Уметской средней школы в Зубово-Полянском районе. Продолжится реконструкция пристройки к зданию Ардатовской средней общеобразовательной школы. Кроме того, в Дубенском районе завершится реконструкция здания Поводимовской СОШ.

В перечень наказов на 2018 год также вошло строительство нового детского сада в поселке Барашево Теньгушевского района, чему будут несказанно рады местные молодые семьи.

Источник: "Известия Мордовии".