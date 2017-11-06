В Москве 13 ноября вручат награды Мордовии за летнюю Спартакиаду учащихся

В Москве 13 ноября наградят победителей и призеров из регионов по итогам финальных соревнований VIII летней Спартакиады учащихся России. Мордовия по результатам общекомандного первенства среди спортивных команд заняла почетное третье место в третьей группе (регионы, население в которых не превышает 1 млн человек).

На церемонию награждения приглашены и.о. министра спорта и физкультуры Мордовии Владимир Киреев, спортсмены региона-13 Михаил Климчак (велоспорт-BMX) и Евгения Гусева (тяжелая атлетика). В программе мероприятия также запланировано вручение подарков "Лучшему спортсмену" и "Лучшей спортсменке" по результатам голосования среди болельщиков, выставка работ художника К. Кипяткова и передача памятного фотоальбома Государственному музею спорта.

Источник: mordovia-sport.ru