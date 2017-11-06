Владимир Путин с начала года поздравил более 300 ветеранов Саранска

В течение 2017 года свыше 300 ветеранов Саранска получили поздравительные письма и памятные подарки от президента России Владимира Путина. Подобные послания получают ветераны Великой Отечественной войны, отмечающие 90- и 95-летний юбилей. В поздравительных письмах глава российского государства тепло благодарит ветеранов за ратный и трудовой подвиг, отмечая, что их жизненный путь служит прекрасным примером для молодого поколения.

Всего в Саранске насчитывается свыше 600 долгожителей, перешагнувших 90-летний рубеж. А почти 10 ветеранов уже отметили 100-летие.

Источник: "Известия Мордовии".