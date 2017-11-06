В Атяшевском районе появятся арка в виде сердца и музей под открытым небом

В Атяшево активно ведутся работы по благоустройству. В минувшие выходные их проводили возле зданий ЗАГСа и Центра эрзянской культуры и ремесел. По словам начальника управления строительства, архитектуры и ЖКХ администрации района Д. Тикшайкина, здесь планируют разбить сквер с малыми архитектурными формами, уже выложены пешеходные дорожки из брусчатки.

Со стороны ЗАГСа будет красоваться кованая арка в виде сердца, также установлены карета и подкова счастья. И не обойдется без традиционного "Мостика", на котором молодожены смогут скрепить узы брака.

За зданием Центра эрзянской культуры и ремесел возводится музей под открытым небом, в составе которого будут деревенская усадьба, изба в национальном стиле с кровлей из теса под старину, баня, колодец, декоративный старинный забор и даже конюшня.

Работы на всех объектах должны быть завершены до конца ноября.

Источник: "Известия Мордовии".