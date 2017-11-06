Участниками "Сочи Марафона" стали представители Мордовии

Молодые атлеты Мордовии приняли участие в "Сочи Марафоне", который проходит в знаменитом городе-курорте второй год кряду. Участники могут сами выбрать дистанцию по душе: 2 км, 10 км, 21 км, эстафета "Марафон на двоих" 2*21 км и марафон 42 км.

Гордость марафона - его живописный маршрут по ключевым местам Сочи. Во время забега марафонцы имеют возможность посетить Морской Порт, Зимний театр, Курортный проспект, Дендрарий, парк Ривьера, берег Черного моря.

В общей сложности участниками "Сочи Марафона" стали более 4000 спортсменов и 6000 болельщиков из 388 городов России и 14 стран мира.