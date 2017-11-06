В Старошайговском районе школьники высадили 13 тысяч саженцев сосны

В течение нынешней осени в окрестностях базы отдыха "Отрада" в Старошайговском районе Мордовии высадили около 13 тысяч саженцев обыкновенной сосны. Таким образом, был заложен новый лес.

Деревья высаживали рузаевские железнодорожники совместно с членами школьного лесничества "Росток", что действует при школе села Новотроицкое. Посадка нового леса прошла в рамках Всероссийской акции "Живи, лес!".

Десять школьников работали с большим энтузиазмом. Общими стараниями на пустынном участке в 3 гектара появились зеленые ряды будущего леса.