"Мордовия-2007" стала четвертой на межрегиональном турнире в Саратове

Юные футболисты "Мордовии-2007" заняли четвертое место на межрегиональном турнире на призы стадиона "Салют", который прошел в Саратове. Отметим, что команда из региона-13 выступала экспериментальным составом.

Девять команд сыграли между собой в один круг по системе "каждый с каждым". По итогам турнира золото досталось СДЮСШОР-14 "Солнечный" (Саратов), серебро – "Звезде-1" (Энгельс), бронза - СДЮСШОР-14 "Салют" (Саратов).

Лучшим бомбардиром саранской команды стал Денис Трескин, записавший на свой счет 8 голов. Лучшим нападающим турнира был признан Георгий Забродин. Обладателями индивидуальных призов от организаторов в каждый из дней турнира поочередно становились: Денис Трескин, Дмитрий Сухоруков, Роман Богомолов и Дмитрий Кургузкин.

Источник: "Известия Мордовии".