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Двое жителей Рузаевского района украли дорогостоящую деталь от башенного крана

Двое жителей Рузаевского района украли дорогостоящую деталь от башенного крана

Двое жителей Рузаевского района совершили кражу редуктора от башенного крана. Имущество находилось на территории агропредприятия, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Одним из воров оказался работник данной организации, который знал, где хранятся дорогостоящие детали. Вместе со своим безработным подельником он вывез редуктор и сдал в ближайший пункт приема металла. По предварительным данным, сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Злоумышленники надеялись, что пропажу никто не заметит, однако об исчезновении части от рабочей техники сообщили в полицию. Подозреваемых быстро вычислили и задержали. В полиции оба задержанных дали признательные показания.


Источник: 13.мвд.рф