Двое жителей Рузаевского района украли дорогостоящую деталь от башенного крана

Двое жителей Рузаевского района совершили кражу редуктора от башенного крана. Имущество находилось на территории агропредприятия, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Одним из воров оказался работник данной организации, который знал, где хранятся дорогостоящие детали. Вместе со своим безработным подельником он вывез редуктор и сдал в ближайший пункт приема металла. По предварительным данным, сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Злоумышленники надеялись, что пропажу никто не заметит, однако об исчезновении части от рабочей техники сообщили в полицию. Подозреваемых быстро вычислили и задержали. В полиции оба задержанных дали признательные показания.

Источник: 13.мвд.рф