В центре Саранска ограничили движение из-за учений МЧС

7, 8 и 10 ноября в центре Саранска будет ограничено движение автотранспорта.

Представители мэрии сообщили, что это связано с проведением комплексного учения с поисково-спасательной службой МЧС России.

Так, запрещено движение и парковка на территории, прилегающей к домам Ледового дворца и стадиона "Старт", со стороны улиц Красная и Московская:

с 20:00 6 ноября до 17:00 7 ноября;

с 20:00 7 ноября до 17:00 8 ноября;

с 20:00 9 ноября до 13:00 10 ноября.

Также в администрации Саранска отметили, что исключение составит спецтранспорт.

Источник: "Известия Мордовии".

Источник: adm-saransk.ru