Житель Саранска стал жертвой афериста

Очередной жертвой интернет-мошенника стал уроженец Саранска.

Сообщается, что 32-летний мужчина отыскал на веб-сайте "Bonvip.ry" объявление о реализации мобильных телефонов. Цена была ниже, нежели в магазинах, и он решил купить сразу 2 устройства. Продавец объяснил, что как только лишь на счет поступит 100% предоплаты, товар будет доставлен курьером по указанному адресу.

Покупатель перевел требуемую сумму, а когда вновь попытался установить связь с продавцом, мобильный телефон абонента был выключен. При проверке оказалось, что этот веб-сайт является "однодневкой" и использовался аферистами для выманивания средств.

На данный момент работники полиции устанавливают личность афериста.

Источник: 13.мвд.рф