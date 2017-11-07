Жительница Саранска не дала мошеннику разбогатеть на 4 тысячи рублей

Жительница Саранска не попалась на уловки интернет-мошенника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 30-летней даме пришло сообщение от подруги в соцсети. Приятельница просила срочно занять 4 тысячи рублей и тут же указывала счет, на который нужно перевести сумму.

Женщина не стала спешить с переводом и позвонила подруге, чтобы выяснить, в чем дело. Оказалось, что та никаких денег не просила, а ее страницу взломал мошенник, который от имени владелицы просил деньги у всех знакомых. Точная сумма средств, которые удалось выманить аферисту, неизвестна.

В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.

Источник: 13.мвд.рф