Очередная ярмарка меда в Саранске пройдет на Светотехстрое

19 ноября в Саранске пройдет очередное мероприятие, которое так полюбилось местным жителям – ярмарка меда. На этот раз ярмарка изменит место дислокации – вместо центра города она будет находиться на Светотехстрое, на площадке между ДК "Луч" и рынком "Ринг" по ул. Веселовского.

Как и прежде, помимо меда различных сортов на ярмарке можно будет приобрести прополис, воск, пыльцу и другие продукты пчеловодства. Кроме того, горожане получат возможность лично пообщаться с пчеловодами, узнать некоторые секреты производства меда.

Время проведения ярмарки с 9:00 до 15:00.

Источник: "Известия Мордовии".